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Negredo Beşiktaş'a imzayı attı

Negredo Beşiktaş'a imzayı attı
Beşiktaş, yıldız futbolcu Alvaro Negredo'nun transfer olduğunu bir video yayınlayarak duyurdu. Quaresma, Pepe ve Negredo'nun yer aldığı videoda #ComeToBeşiktaş etiketi kullanıldı.
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