Negredo böyle karşılandı
Beşiktaş'ın Valencia'dan transfer ettiği golcü futbolcu Alvaro Negredo, İstanbul'a geldi. İspanyol futbolcu Atatürk Havalimanı'nda büyük coşkuyla karşılandı.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanya'nın Valencia Kulübü’yle yaptığı görüşmeler sonucunda kadrosuna kattığı Alvaro Negrodo, bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Valencia'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen İspanyol futbolcu Dış Hatlar Terminali geliş katında bir grup Beşiktaşlı taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.
Taraftarların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaşan Negredo, yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.
CUMA GÜNÜ SÖZLEŞME İMZALAYACAK
31 yaşındaki tecrübeli forvet için siyah beyazlı taraftarlar Atatürk Havalimanı’na akın etti.
Binlerce taraftarın karşıladığı Negredo, Cuma günü Vodafone Stadı’nda saat 12.00’da sözleşmeye imza atacak.
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.