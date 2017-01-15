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Netanyahu'nun istifası isteniyor

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Netanyahu'nun istifası isteniyor
Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'na yürüyen binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifasını istedi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun politikaları protesto edildi.

Gösterinin organizatörleri, Netanyahu hükümetinin siyasetleri yüzünden aşırılık ve ırkçılığın bedelini ödediklerini dile getirdi. Eylemciler yürüyüş sırasında "Yolsuzluk bitmiyor, hükümet istifa" yazılı dövizler taşıdı.

Öte yandan, İsrail'deki "Vatandaşın Hakları" isimli kuruluşça  hazırlanan raporda, 2016'nın İsrail'de insan hakları açısından başarılı bir yıl olmadığı belirtildi.

İsrail'in Filistinlilere karşı uygulamalarında aşırılık içeren yöntemler benimsediği, hak ile özgürlüklerini ihlal ettiği, orantısız güç kullandığı ifade edilen raporda, Araplara, Etiyopyalı ve doğulu Yahudilere, kadınlara ve engellilere yönelik ırkçı olaylarda her geçen gün artış olduğu bildirildi. 

 

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