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Netanyahu'nun yolsuzlukla başı dertte!

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Netanyahu'nun yolsuzlukla başı dertte!
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eski özel kalemi Ari Harrow'un, polisin Netanyahu hakkında yürüttüğü iki yolsuzluk soruşturmasında başbakana karşı ifade vereceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eski özel kalemi Ari Harrow'un, polisin Netanyahu hakkında yürüttüğü iki yolsuzluk soruşturmasında başbakana karşı ifade vereceği belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bir dönem Benyamin Netanyahu'nun Özel Kalemi görevini yürüten Ari Harow, kendisinin karşı karşıya olduğu yolsuzluk soruşturmasındaki ceza pazarlığı uyarınca, savcılık adına tanıklık yapacağı ifade edildi.

Netanyahu, söz konusu soruşturmalarda üç kez polis tarafından sorgulanmıştı.

Dördüncü başbakanlığını yapan Netanyahu, iddiaları reddediyor.

Soruşturmalardan biri, Netanyahu ve aliesinin zengin bir işadamından aldığı iddia edilen hediyelerle ilgili.
 

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eski özel kalemi Ari Harrow'un, polisin Netanyahu hakkında yürüttüğü iki yolsuzluk soruşturmasında başbakana karşı ifade vereceği belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bir dönem Benyamin Netanyahu'nun Özel Kalemi görevini yürüten Ari Harow, kendisinin karşı karşıya olduğu yolsuzluk soruşturmasındaki ceza pazarlığı uyarınca, savcılık adına tanıklık yapacağı ifade edildi.

Netanyahu, söz konusu soruşturmalarda üç kez polis tarafından sorgulanmıştı.

Dördüncü başbakanlığını yapan Netanyahu, iddiaları reddediyor.

Soruşturmalardan biri, Netanyahu ve aliesinin zengin bir işadamından aldığı iddia edilen hediyelerle ilgili.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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