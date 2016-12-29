Netanyahu'ya sürpriz soruşturma

İsrail Başsavcısı, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında iki konuda polisin cezai inceleme başlatması yönünde talimat verdi. İncelemenin kapsamı hakkında bilgi verilmedi.

Adalet Bakanlığı sözcüsü dün yaptığı yazılı açıklamada, konuyla ilgili kontrollerin “hâlâ devam ettiği ve bunun iddia edilenlerin teyidi veya reddi anlamına gelmediğini” belirtti.

Sözcü, “Başsavcı, polis ve savcılar yakın işbirliği içinde çalışıyor. İnceleme hakkında kamuya açıklama, zamanı gelince yapılacaktır” dedi.

Reuters’ın haber hakkındaki sorularına Netanyahu’nun makamından cevap gelmedi.

Channel 10 televizyonu, Başsavcı Avihai Mandelblit’in polisin önceden haber vererek Netanyahu’yu sorgulamasına izin verdiğini, sorgu tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini belirtti.

Netanyahu bir süre önce, İsrail’in Almanya’dan denizaltı alımında yolsuzluk iddialarını reddetmişti. Başbakan bu konunda muhtemel bir çıkar çatışması olduğunu iddia eden basındaki haberleri yalanlamıştı.