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New York Times: 'Türk bankalarına yaptırım uygulayabilir'

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New York Times: 'Türk bankalarına yaptırım uygulayabilir'
ABD'nin önemli gazetelerinden olan New York Times, Zarrab davası sonucunda Türk bankalarına yaptırım uygulanabileceğini ileri sürdü.

Türkiye’de kapatılan 17 Aralık soruşturmasının kilit ismi olarak tanımlanan Reza Zarrab ile eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ’nın İran’a yönelik ekonomik yaptırım kararlarını ihlal ve kara para trafiği yürütmekle suçlandıkları davada bugün jüri seçimi başlıyor. ABD basının davaya ilgisi de Reza Zarrab'ın savcılıkla anlaşma yaparak yapacağı olası itiraflar çerçevesinde sürüyor.

Diken'de yer alan habere göre New York Times gazetesi Reza Zarrab davası çerçevesinde Türkiye’deki siyasi durumu ilişkilendiren bir analiz yayınladı.

Carlotta Carl ve Benjamin Weiser imzalı yazıda “Amerikalı yetkilileri davadan döndürme çabalarının başarısız olunca Erdoğan geçen haftaden itibaren tüm hukuki süreci karalamaya başladı” dendi.

Yazıya göre, Sarraf’ın olası tanıklığı doğrultusunda ABD’nin Türk bankalarına karşı adım atmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan için siyasi sonuçları ortaya çıkabilir.

Gazeteye konuşan New York merkezli danışmanlık şirketi GlobalSource Partners’tan Atilla Yeşilada da hükümetin iddialarla ilgili tepkilerinin davayla ilgili ne kadar endişeli olduğunu gösterdiğini söyledi.

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