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Neymar PSG'ye imzayı attı

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Neymar PSG'ye imzayı attı
Brezilyalı futbolcu Neymar, "Futbol oynamaya açım. Harika bir şehirde, mükemmel bir kulübe geldim." dedi.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına bonservis rekoru kırarak transfer olan Neymar, futbol oynamaya aç olduğunu ve mükemmel bir kulübe geldiğini söyledi.

Paris ekibi, 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Neymar'ı, kulübün sahibi Nasser Al Khelaifi'nin de katıldığı törenle basına tanıttı.

Duygularını açıklamakta zorlandığını belirten Neymar, "Futbol oynamaya açım. Yarın Amiens karşısında forma giyebilirim, neden olmasın? Yeni takım arkadaşlarımla antrenmana çıkmak, futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Harika bir şehirde, mükemmel bir kulübe geldim." diye konuştu.

İçten bir karar verdiğini ve bunu takip ettiğini dile getiren yıldız futbolcu, "Kupalar kazanmak için en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum. Paris'e gelmeyi istedim, PSG yeni kupaları hak ediyor. Bu da benim motive olmamı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Hayatının en zor kararlarından birini aldığını aktaran Neymar, Barcelona'nın çok büyük bir kulüp olduğunu ve defalarca düşündükten sonra sevdiği arkadaşlarını geride bıraktığını kaydetti.

Hiçbir zaman parayla motive olmadığını dile getiren 25 yaşındaki futbolcu, "Eğer parayı takip ediyor olsaydım şu anda dünyanın başka bir ülkesinde, başka bir takımda olabilirdim. İnsanların bu şekilde düşünmesine üzülüyorum." diye görüş belirtti.

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