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Neymar resmen Barcelona'dan ayrıldı

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Neymar resmen Barcelona'dan ayrıldı
Barcelona, Neymar'ın 222 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödendiğini ve oyuncunun takımdan ayrıldığını açıkladı.

Katalan kulübü, Brezilyalı oyuncu için Paris St-Germain'in 222 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödediğini ve oyuncunun serbest kaldığını duyurdu.

25 yaşındaki yıldız oyuncunun kısa süre içinde Fransız ekibiyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Daha önce İspanyol Ligi La Liga'nın Mali Fair Play kuralları çerçevesinde ödeme girişimini reddettiği belirtilmişti.

Mali Fair Play kurallarına göre Avrupa kulüpleri, gelirlerinden en fazla 30 milyon euro daha fazla harcayabiliyor.

PSG ise Katar'dan gelen para ile destekleniyor.

La Liga Başkanı Javier Tebas, Fransız kulübünün "finansal dopinginin" Avrupa futbolunu istikrarsızlaştırabileceğini söylemişti.

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