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Neymar tarihi imzayı attı

Neymar tarihi imzayı attı 1
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına bonservis rekoru kırarak transfer olan Neymar, futbol oynamaya aç olduğunu ve mükemmel bir kulübe geldiğini söyledi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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