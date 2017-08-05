Bugünkü YENİÇAĞ »

Neymar'ın forması çıktığı gün tükendi

»
Neymar'ın forması çıktığı gün tükendi
Katalan ekibi Barcelona'dan Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına tarihi bir bedelle transfer edilen Neymar'ın forması satış rekoru kırdı.

France Bleu Paris'in haberinde, Neymar'ın transferinin kesinleşmesinden sonra PSG kulübünün Paris'te bulunan iki satış mağazasında dün yeni formaların satışa sunulduğu kaydedildi.

Şanzelize bulvarındaki PSG satış mağazasında uzun kuyruklar oluşurken, Neymar'ın 100 avroya satılan 10 numaralı yeni formasının 6 saat içinde tükendiği belirtildi. Haberde ayrıca, Şanzelize ve Parc des Princes stadında bulunan iki mağazaya bir günde 15 bin taraftarın forma satın almak için geldiği, bu alanda da tarihi bir rekor kırıldığı ifade edildi.

Sabah saatlerinde başlayan satışların öğleden sonra stokların bitmesiyle sona erdiği, formadan bir günde toplamda 10 bin adet satıldı. Yeni satışlarda ise kulübün artık bir kişiye tek forma satma kararı aldığı duyuruldu.

Habere göre, ortalama 2 saatlik beklemenin ardından sarı renkli PSG deplasman formasını alan şanslı taraftarlar, gün sonunda PSG kasasına 1 milyon avro kazandırdı.

Paris ekibi, 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Neymar'ı, kulübün sahibi Nasser Al Khelaifi'nin de katıldığı törenle dün basına tanıtmıştı. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Fernando'nun maliyeti dudak uçuklattıFernando'nun maliyeti dudak uçuklattıNeymar'ın forması çıktığı gün tükendiNeymar'ın forması çıktığı gün tükendiİzmir Marşı okunmasına Erdoğan nasıl tepki verdi?İzmir Marşı okunmasına Erdoğan nasıl tepki verdi?Mircea Lucescu'nun yardımcıları belli olduMircea Lucescu'nun yardımcıları belli olduFikret Orman canlı yayında yeni transferi açıkladı!Fikret Orman canlı yayında yeni transferi açıkladı!Emre Mor İnter'de!Emre Mor İnter'de!Neymar tarihi imzayı attıNeymar tarihi imzayı attıNeymar PSG'ye imzayı attıNeymar PSG'ye imzayı attıArda Turan Milli Takım'a dönecek mi?Arda Turan Milli Takım'a dönecek mi?Uluç: "Eğer bu ülkede Spor Bakanı varsa..."Uluç: "Eğer bu ülkede Spor Bakanı varsa..."
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti