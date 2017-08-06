Neymar'ın ilk antremanında neler oldu?
İspanyol devi Barcelona'dan, 222 milyon Euro’ya PSG’ye transfer olan Neymar ilk antremanına çıktı.
Dünya medyasının "asrın transferi" olarak gördüğü Neymar, Paris Saint Germain'de ilk antremanına çıktı. Neşeli olduğu gözlenen Brezilyalı yıldızı, takım arkadaşları yalnız bırakmadı.
Eski bir Barcelonalı olan Dani Alves, antreman boyunca Neymar'ın yanından ayrılmadı.
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