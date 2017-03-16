Niğde Valiliği Akşener’in programını iptal etti

MHP Genel Başkan adayın Akşener’in bir programı daha valilik tarafından iptal edildi.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener’in referandum sürecindeki programlarına iptaller gelmeye devam ediyor. 21 Mart tarihinde Niğde’de yapılacak salon toplantısı Valilik tarafından iptal edildi. Balkan Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen salon toplantısını 21 Mart günü yapılacağı açıklanmıştı. Etkinlikle ilgili şehrin belirli noktalarına afiş asılmıştı. Valilik’ten gelen yazılı açıklamada OHAL gerekçe gösterilerek salon toplantısına izin verilmeyeceği ifade edildi. Valilik, salon toplantısına izin verilmeyeceğini belirtirken, etkinlikle ilgili asılan afişlerin toplatılmasını istedi.