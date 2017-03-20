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Niğde Valiliği'nden Akşener'e yeni yasak

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Niğde Valiliği'nden Akşener'e yeni yasak
Niğde Valiliği, geçen hafta aldığı 7 günlük miting, toplantı ve gösteri yürüyüş yasağını bugün tekrar değerlendirerek 1 güne düşürdü. Böylece MHP Genel Başkan adayı Akşener'in Niğde'de 21 Mart'ta katılacağı toplantı 1 günlük yasak kapsamında kaldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:

"Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi doğrultusunda; ilimiz genelinde devlet kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi programlar ve etkinlikler hariç açık ve kapalı alanda yapılacak olan her türlü yürüyüş, toplantı, miting, çadır kurma, oturma eylemi, konferans, panel ve bildiri dağıtma gibi etkinlikler 20 Mart 2017'den 26 Mart 2017'ye kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştı. Ancak, güvenlik birimleri tarafından anılan günlerle ilgili olarak yeniden risk analizi yapılmış, ülkemiz gündemi takip edilmiş, alınacak emniyet tedbirleri ile ilgili olarak emniyet güçlerinin çalışma sistemi yeni duruma göre maksimum seviyede tekrar düzenlenmiş olması nedeniyle ilgi onay yeniden düzenlenerek, Valilik Makamının 20.03.2017 Tarih ve 728 Sayılı Kararı İle 21 Mart 2017 salı günü (1) gün süreyle yasaklanmıştır"

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