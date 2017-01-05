Bugünkü YENİÇAĞ »

Nihal Atsız’ı “Nihat” yaptı!

»
Nihal Atsız’ı “Nihat” yaptı!
Bahçeli’nin Başdanışmanı Metin Özkan HaberTürk’te katıldığı bir programda ünlü tarihçi-yazar Nihal Atsız’ı, ‘Nihat Atsız’ olarak dile getirmesi, Ülkücülerin tepkisi çekti.

HaberTürk’te Balçiçek İlter’in sunduğu Karşıt Görüş programında Anayasa teklifi, başkanlık ve MHP’nin duruşu meselelerini konuşuldu. Programa katılan Devlet Bahçeli’nin Medya ve İletişimden Sorumlu Başdanışmanı Metin Özkan büyük çamlar devirdi.

Atila Kaya’nın istifası konuşulduğu esnada Kaya’nın sosyal medya hesabından bir alıntı yapmak isteyen Özkan’a program moderatörü Balçiçek İlter’in şiirin ‘Nihat Atsız’a ait oluğunu söylemesi ve Özkan’ın da “Evet o sözler Nihat Atsız’ın” dediği duyuldu.

Milliyetçi camianın başta gelen fikir adamlarından biri olan ünlü yazar Nihal Atsız’ın, Bahçeli’nin başdanışmanı tarafından Nihat Atsız olarak anılması tepkileri beraberinde getirdi. 

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Nihal Atsız’ı “Nihat” yaptı!Nihal Atsız’ı “Nihat” yaptı!Keçiören metrosu açıldıKeçiören metrosu açıldıHDP'li Eş Başkanlara tutuklamaHDP'li Eş Başkanlara tutuklama"Suriye politikası baştan beri yanlıştı""Suriye politikası baştan beri yanlıştı"Büyük resmi okuyamayan sussun!Büyük resmi okuyamayan sussun!Erdoğan'ın tek şansı var!Erdoğan'ın tek şansı var!MHP'li vekillerin tarihi sorumluluğu!MHP'li vekillerin tarihi sorumluluğu!Darbeyi çok güzel araştırmadık!Darbeyi çok güzel araştırmadık!Bahçeli başkan yardımcısı olurBahçeli başkan yardımcısı olurÜlkücülerden Bahçeli'ye çok sert tepki!Ülkücülerden Bahçeli'ye çok sert tepki!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti