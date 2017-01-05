Nihal Atsız’ı “Nihat” yaptı!

Bahçeli’nin Başdanışmanı Metin Özkan HaberTürk’te katıldığı bir programda ünlü tarihçi-yazar Nihal Atsız’ı, ‘Nihat Atsız’ olarak dile getirmesi, Ülkücülerin tepkisi çekti.

HaberTürk’te Balçiçek İlter’in sunduğu Karşıt Görüş programında Anayasa teklifi, başkanlık ve MHP’nin duruşu meselelerini konuşuldu. Programa katılan Devlet Bahçeli’nin Medya ve İletişimden Sorumlu Başdanışmanı Metin Özkan büyük çamlar devirdi.

Atila Kaya’nın istifası konuşulduğu esnada Kaya’nın sosyal medya hesabından bir alıntı yapmak isteyen Özkan’a program moderatörü Balçiçek İlter’in şiirin ‘Nihat Atsız’a ait oluğunu söylemesi ve Özkan’ın da “Evet o sözler Nihat Atsız’ın” dediği duyuldu.

Milliyetçi camianın başta gelen fikir adamlarından biri olan ünlü yazar Nihal Atsız’ın, Bahçeli’nin başdanışmanı tarafından Nihat Atsız olarak anılması tepkileri beraberinde getirdi.