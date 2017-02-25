Nihat Doğan tarihi u dönüşü yaparak özür diledi

Programında, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek hakkında 'Sen kimsin? Müsteşar da neymiş' ifadelerini kullanan Nihat Doğan, bu sözleri sarf ettiği yayın sonrasında özür mektubu kaleme aldı.

Bir televizyon programında FETÖ soruşturmasında yargılanan infaz koruma memurlarının adliyeye “şık” kıyafetlerle çıkarılmasını eleştirerek, “alçak gardiyanlar” ifadesini kullanan şarkıcı Nihat Doğan’a, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’ten gelen tepki üzerine “Sen kimsin. Müsteşar da neymiş. Kim tanır seni, beni dinleyeceksin lan, bunların cevap hakkı yok” ifadesini kullandı. Bu ifadelerin, daha sonra maksadını aştığını düşünen Doğan, akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. “Sizin FETÖ ile olan mücadelenizi öğrenince konuştuklarımdan utandım. Bu konuşmamın terbiye sınırını aştığının farkındayım”

SERT ÇIKTI KISA SÜRE SONRA ÇARK ETTİ

Gardiyanlara ‘alçak’ diyen Nihat Doğan’a müsteşardan yanıt Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, şarkıcı Nihat Doğan’ın canlı yayında infaz ve koruma memurlarına yönelik hakaret içeren sözlerine tepki göstermişti.

Müsteşar Kenan İpek yayınladığı mesaj şöyle: “Bir TV kanalında, şarkıcı olduğu söylenen ve haber programına ne için katıldığı anlaşılamayan kişinin Ceza İnfaz Personelimize yönelik Ağır hakaretler içeren sözleri, sorumluluk bilinci ve üstün görev anlayışıyla görevini yerine getiren Personelimizi derinden üzmüştür. Bu şahsın Tüm Ceza İnfaz personelimize yönelik hakaret içeren sözler sebebiyle hukuk zemininde gereğine tevessül edilecektir.”

Nihat Doğan, programda müsteşarın bu çıkışını diline dolamış ve İpek hakkında son derece sert ifadeler kullanmıştı. Doğan, kullandığı sert ifadelerin ve sözlerin farkına ancak program sonrasında vardı. O andan itibaren söylediklerini idrak eden ve bu sert çıkışın sonuçlarının da ağır olabileceğini anlayan Doğan korku içinde kaleme sarıldı ve uzun bir özür metni yazarak bunu sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Nihat Doğan’ın 180 derecelik dönüşünü gösteren o satırlar: