Nihat Doğan'dan 'evet' şarkısı

Çözüm sürecinde PKK'ya övgüler düzen Nihat Doğan, 'Başkanlığa evet' şarkısı yaptı.

Son dönemde AKP'ye verdiği destekle bilinen ve bu yüzden birçok yandaş kanala çıkarıp siyaset yorumlarında bulunan Nihat Doğan, referandum için "evet" şarkısı yaptı.

Çözüm sürecinde, PKK ele başı Abdullah Öcalan posteri altında poz veren Doğan, o dönemde yaptığı açıklamalarda amca çocuklarının PKK saflarında olduğunu itiraf etmiş, "Muş'ta kalsaydım, PKK'ya katılırdım" sözleriyle dikkat çekmişti.

DİYARBAKIR'A "AMED" DEMİŞTİ!

Nihat Doğan, 2013 yılında Diyarbakır'da HDP'nin Nevruz etkinliğine katılmış, terörist başı Apo posterleri altında zafer işareti yaparak poz verip "Bugün Amed'e büyük bir heyecanla Newroz'a degil barışa koşuyormuşuz gibi bir his var içimde. Unutmayalim ki Bariş birleştirir savaş böler. Ve uçağa biniyor, Barış için Amed'e uçuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ÜLKÜCÜLERE HAKARET!

Nihat Doğan'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a yazdığı '1915 tehcir belgeleri açıklansın' sözleri üzerine takipçisi 'O belgeleri Yusuf Halaçoğlu açıkladı' yanıtını vermiş, Nihat Doğan bunun üzerine "Halaçoğlu, Türkçü kafatasçıdır. Ona anca kafatasçı, tek tipçi, sizin gibi ırki faşistler inanır. Siz inanmaya devam edin o şahsa" diyerek cevap vermişti. Bu cevabı üzerine MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu Nihat Doğan'ın cehaletini ortaya koyduğunu belirterek "Elifi görse mertek sanır. Cahil insanlar cesur olur. Bu çıkışı ile kendi cahilliğini de afişe ediyor" şeklinde cevap vermişti.

Nihat Doğan, Halaçoğlu'nun kendisi hakkında söylediği sözler üzerine Ülkücülere ağıza alınmayacak hakaretler edip "Ey devlet Bahçeli, bunların çoraplarını bıyıklarını değiştirene kadar, içlerindeki kendilerinden olmayı öldürme duygularını değiştirebilseydin. Kendisinden olmayana hakaret küfür mermi vurmak ve öldürmeyi yol gören bu it köpek sürüsü bu devletin ve milletin en büyük düşmanlarıdır. Allah'ını seven şu it köpek ve çakal sürüsünün konuşmalarına yazdıklarına bir baksın. küfür hakaret tehditten başka birşey yok cahil köpekler. Sayın Y.Halaçoğlu; Vur de vuralım öl de ölelim diye slogan atmaktan öte gidemeyen orta okul düzeyinde okumuş içi boş bir aydıncıktır" demişti.