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Nihat Kahveci’den Mircea Lucescu’ya istifa çağrısı

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Nihat Kahveci’den Mircea Lucescu’ya istifa çağrısı
Türkiye Milli Takımı ve Beşiktaş'ın efsane ismi Nihat Kahveci, Romanya maçı sonrası Mircea Lucescu'ya istifa çağrısında bulundu.

Türkiye’nin Romanya ile deplasmanda oynadığı ve 2-0 kaybettiği hazırlık maçında sergilediği futbol hayal kırıklığı yarattı. Rakibi karşısında varlık gösteremeyen, ilk şutunu 49. dakikada atabilen ve çok fazla pozisyon veren Türkiye’de eleştiri okları teknik direktör Mircea Lucescu’ya yöneldi. Türkiye Milli Takımı’nın ve Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Nihat Kahveci de Lucescu’yu eleştiren isimlerin başında geldi.

Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Lucescu’yu istifaya davet eden Nihat Kahveci “Şu an ülkendesin kal bence orada hocam” ve “Bir katkın olmasın hep zarar hep zarar sonra doğu ülkesi de..” paylaşımlarında bulunarak tepkisini gösterdi.

 

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