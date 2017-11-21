Nijerya'da camiye intihar saldırısı!

Nijerya'da bir camiye düzenlenen intihar saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da bir camiye düzenlenen intihar saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı, Nijerya'nın doğusundaki Adamawa eyaletinde yer alan Mubi kentindeki bir camiye düzenlendi.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırıyı 17 yaşlarında üzerinde bombalı yelek olan bir genç gerçekleştirdi.