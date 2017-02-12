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Nilhan Osmanoğlu canlı yayında rezil oldu

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Nilhan Osmanoğlu canlı yayında rezil oldu
İkinci Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu, canlı yayında spikerin yönelttiği "dedenizin ölümünün kaçıncı yıl dönümü?" sorusuna “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

Nilhan Osmanoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in kanalındaki “Dinamit” adlı programa telefon bağlantısıyla katıldı.

Programda Osmanoğlu sözlerine “Öncelikle şunu söyleyelim, cennet mekan Sultan İkinci Abdülhamit Han’ın vefat sene-i devriyesi. Onu rahmetle anıyorum” diyerek başladı. Bunu üzerine programın sunucusu Latif Şimşek ve konuk AKP’li Burhan Kuzu tarihi not etti. Daha sonra ise Latif Şimşek, “Biz onu atlamışız bizim hatamız. İşte tarihimizden bu kadar da uzağız aslında” diye konuştu.

Sözlerinin ardından Şimşek, Nilhan Osmanoğlu’na “Kaçıncı sene-i devriyesi?” sorusunu yöneltti. Nilhan Osmanoğlu bu soruya karşılık “Doksanıncı sanıyorum tam olarak bilmiyorum kaçıncı seneyi devriyesi” yanıtı verdi.

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