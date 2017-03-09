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Nilhan Osmanoğlu: Erdoğan, II. Abdülhamid'den daha gözü karaydı

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Nilhan Osmanoğlu: Erdoğan, II. Abdülhamid'den daha gözü karaydı
Abdülhamid'in beşinci kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, katıldığı bir programda II. Abdülhamid'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kıyasladı. Osmanoğlu, Erdoğan'ın II. Abdülhamid'den daha gözü kara olduğunu söyledi.

Amasya Belediyesinin düzenlediği ‘Hümayun Sohbetleri’ adlı programda Topkapı Sarayı gibi sarayları çok fazla ziyaret etmediğini belirten Nilhan Osmanoğlu, “Çünkü çok güzel görüntülere şahit olmuyorum orada maalesef. Kutsal emanetlere nasıl girildiğini, en azından turistlerin oraya nasıl girdiğini, kendi mabetlerine girişlerinde nelere özen gösterdiklerini, bizde kesinlikle bu özeni göstermediklerini görüyorum. Ben buralara gittiğim zaman sinirlenen bir insanım” dedi.

Belediye Kültür Merkezinde moderatörlüğünü Orhan Karaağaç’ın üstlendiği programda dedesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birbirlerine benzetilmesiyle ilgili değerlendirme yapan Osmanoğlu, “Ben benzetmiyorum açıkçası. Çünkü Sultan Abdülhamid Han biraz daha ilmi siyasetiyle hareket eden biri. Cumhurbaşkanımız biraz daha gözü kara diyebiliriz. Tabii ki ilmi siyaseti vardır. Ama refleksleri biraz daha ani Cumhurbaşkanımızın. Yani Sultan Abdülhamid Han’ın bir Davos’ta o hareketi yaptığını düşünemiyorum bile” diye konuştu. 

Sultan Abdülhamid’in hayatını konu edinen Payitaht Abdülhamid dizisindeki İngiliz büyükelçisine tokat atıldığı sahne ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Davos’taki ‘One Minute’ çıkışına benzetilmeye çalışıldığını düşünen Osmanoğlu, “İmkanı yok. Sultan Abdülhamid Han’ın üslubu değil o şekilde davranmak. Birini tokatlayacak. Bu işte o Davos’a benzetilmeye çalışılmış biraz" ifadelerini kullandı.

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