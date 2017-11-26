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Nişanı takı tartışması karıştırdı: Yaralılar var

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Nişanı takı tartışması karıştırdı: Yaralılar var
İstanbul'da nişan töreninde aileler arasında takı tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 7 kişi yaralandı.

Olay, Şişli Öğretmenevi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kübra ile Mustafa’nın nişan töreninde aile büyükleri arasında takı töreni sırasında tartışma çıktı.

Gelin ve damadın diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü. Tabakların havada uçuştuğu kavgada 7 kişi yaralandı.

Öğretmenevi yetkilileri olay yerine polis çağırdı. Öğretmenevine çok sayıda polis sevk edildi.  Ekipler tarafları ayırdı; aile üyeleri birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. 

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