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Nişanlı çiftin cesedi cami kulübesinde bulundu

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Nişanlı çiftin cesedi cami kulübesinde bulundu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, caminin bekçi kulübesinde Cevat Kurtduman (28) ile nişanlısı Öznur Kabakoğlu'nun (27) cesedi bulundu.

Ayvalık'da Hayrettin Paşa Camisi'ne gelen cemaat, bekçi kulübesinde denetimli serbestlik kapsamında caminin temizliğini yapan Cevat Kurtduman (28) ile nişanlısı Öznur Kabakoğlu'nun (27) cesedini buldu.

HaberTürk'ten Nilgün Kaya'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yapılan ilk incelemeye göre nişanlı çiftin, yaklaşık 3 metrekarelik kulübede ısınmak için tenekede yaktıkları ateşten çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Nişanlı çiftin cesetleri, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMINDA CAMİDE TEMİZLİK YAPTI

Cevat Kurtduman'ın geçtiğimiz yılın Aralık ayından beri denetimli serbestlik kapsamında Hayrettin Paşa Camisi'nde temizlik işleri yaptığı öğrenildi. Kurtduman'ın 53 gün olan hizmet süresinin bir süre önce bittiği ortaya çıktı.

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