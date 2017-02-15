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Nokia 3310 geri dönüyor

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Nokia 3310 geri dönüyor
Finlandiyalı cep telefonu markası Nokia, en sağlam ve en sevilen modeli 3310’ları yeniden üretme kararı aldı.

Hayatımıza 2000 senesinde giren modelin, uzun pil ömrü ve darbelere karşı sağlam gövdesi sayesinde yeniden tercih edileceği düşünülüyor.

Yeni 3310’lar Avrupa ve Kuzey Amerika’da satışa çıkacak ve fiyatı sadece 59 euro (yaklaşık 230 TL) olacak. Aynı model 17 yıl önce piyasaya çıktığında satış fiyatı 129 sterlin (yaklaşık 590 TL) idi.

2005 yılında piyasadan çekilen model 126 milyon adetle dünyanın en çok satılan cep telefonu olmuştu.

Ay sonunda yapılacak “Mobil Dünya Kongresi” isimli teknoloji fuarında tanıtılacak olan yeni nesil 3310’ların orijinaliyle ne kadar benzerlik taşıyacağına dair detaylar henüz açıklanmadı.

Haberin sosyal medyada yayılmasıyla büyük bir heyecan yaşandı. Kullanıcılar Nokia’nın nostaljik modelini almak için sabırsızlandıklarını ifade ettiler.

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