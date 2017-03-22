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Norveç darbecilere sahip çıktı

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Norveç darbecilere sahip çıktı
NATO'da görevli darbeci dört Türk subay ile bir askeri ataşenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Norveç'e yaptıkları sığınma başvuruları Norveç Göçmen Dairesi tarafından kabul edildi.

Sığınma başvurusunda bulunan dört subay ile bir askeri ateşinin avukatı Kjell M. Brygfjeld Norveçe sığınma başvurusu yapan dört subay ile askeri ataşenin sığınma başvurularının kabul edildiğini doğruladı.

Sığınmacı subayların başvurularının Türkiye ile NATO müttefiki olan Norveçte kabul edilmesini dikkat çekici olarak değerlendiren siyasi yorumcular diğer Avrupa ülkelerinin de Norveç örneğini izlemesi durumunda, son günlerde Türkiye ile gergin olan ilişkilerin daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye tarafından geri dönmeleri istenen Norveç'te NATO'da görevli dört Türk subayı ile askeri ateşe daha önce VG gazetesine yaptıkları açıklamada, darbe girişimi ile ilgilerinin olmadığını söylemiş, görevlerinden el çektirildiklerini, geri dönmeleri durumunda tutuklanmaktan korktuklarını belirtmişlerdi.

Aile üyelerinin de sığınma başvuruları kabul edilen NATO subayları ile ataşenin Norveç'te adresi gizli tutulan bir yerde yaşamlarını sürdürdükleri belirtiliyor.

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