Norveç, Türkiye'den özür diledi

Norveç Savunma Bakanı Jensen, NATO'nun Norveç'teki Trident Javelin tatbikatındaki skandal nedeniyle Türkiye'den özür diledi.

8-17 Kasım tarihleri arasında Norveç'te gerçekleşen NATO tatbikatında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterilmesi sonrasında NATO'dan açıklama geldi.

NATO, tatbikatta Atatürk ve Erdoğan'ın hedef gösterilmesiyle ilgili olarak bir teknisyen ve subayın ordudan atıldığını açıkladı.

NATO'da gerçekleşen skandalın iki boyutu var. Birinci olay Atatürk resmiyle ilgili olarak gerçekleşti. Bir teknisyen tatbikatta düşman saflarını temsil etmek için internette bulduğu Atatürk fotoğrafını kullandı. Tatbikat esnasında Türk subaylarının olayı tespit etmesi sonrasında teknisyenin görevine son verildi.

İkinci olayda ise NATO içindeki sosyal medya paylaşım sitesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan adına açılan sahte hesapta NATO aleyhine paylaşımlarda bulunuldu. NATO'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Türk subayların tespiti sonrasında sahte hesap açan kişinin Türk kökenli bir Norveç subayı olduğu ortaya çıktı. Söz konusu subay ordudan atıldı.

NATO GENEL SEKRETERİ ÖZÜR DİLEDİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tatbikat skandalı nedeniyle Türkiye'den özür diledi.

ÖZÜR MEKTUBU YAYINLADI

Norveç'teki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan bugün konu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Dün Norveç'te bir durum oldu. Norveç'te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz."

BİR ÖZÜR DE NORVEÇ'TEN

Norveç Savunma Bakanı Jensen, NATO'nun Norveç'teki Trident Javelin tatbikatındaki skandal nedeniyle Türkiye'den özür diledi.