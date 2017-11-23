Norveç'ten NATO açıklaması: Bir daha tekrarlanmayacak

Norveç'teki NATO tatbikatında yaşanan rezalet sonrasında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bir daha yaşanmayacağı konusunda garanti verdim. Soruşturma sürüyor" ifadesini kullandı.

8-17 Kasım tarihleri arasında Norveç'te gerçekleşen NATO tatbikatında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef gösterilmesi sonrasında NATO’nun tepesindeki isimden açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’ye güvence verdiğini söyledi. Stoltenberg, “Böyle bir şey bir daha yaşanmayacak. Soruşturma sürüyor” dedi.

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