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Nostaljik iPhone 7 Plus geliyor!

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Nostaljik iPhone 7 Plus geliyor!
Retro tarzı benimsemiş olanlara teknolojik bir müjde geldi. iPhone 7 Plus'ın Retro modeli geliyor. Model tasarımsal fark hariç herhangi bir farklılık içermiyor.

Colorware adlı teknoloji tarasırm firması iPhone 7 Plus için Retro bir tasarım ortaya çıkarttı. Nostalji sevenlerin büyük beğenisini kazanacak olan model Apple’ın ilk dönemlerinden izler taşıyor.

TASARIM SÜPER FAKAT FİYAT UÇUYOR

iPhone 7 Plus’ın 256 GB’lık modelinin Colorware adlı firma tarafından sadece tasarımsal olarak geliştirilmişi olan bu cihazı 1899 dolar ödeyerek alabileceksiniz. iPhone 7 Plus’ın normalde 969 dolar olduğu göz önüne alınınca sadece tasarım farkı olarak 1000 dolar fazladan ödemek birçok kişinin bu tasarımdan vazgeçmesine neden olacak.

 

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