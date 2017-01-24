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Note 7'deki arızanın nedenini açıkladı

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Note 7'deki arızanın nedenini açıkladı
Güney Kore firması Samsung, Galaxy Note 7'deki aşırı ısınma ve patlamanın, arızalı bataryalardan kaynaklandığını duyurdu.

Cep telefonu ve elektronik eşya üreticisi Samsung, Galaxy Note 7 akıllı telefon modelinde görülen aşırı ısınma ve patlamanın, arızalı bataryalardan kaynaklandığını açıkladı.

Merkezi Güney Kore'de olan şirketten yapılan basın açıklamasında, araştırma sonucunda, Galaxy Note 7'deki sorunun bataryalardaki üretim hatasından kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi.

Samsung'un akıllı telefon birimi sorumlusu Koh Dong-jin, basın toplantısında, "Son birkaç aydır, alanında uzmanlaşmış bağımsız kurumlarla birlikte titiz araştırmalar yürüttük. Bugün kendimizi, müşterilerimizin güvenini kazanmaya her şeyden daha çok adıyoruz." dedi.

Koh, Samsung'un batarya tedarikçilerine karşı yasal bir yola başvurmayacağını kaydetti.

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