Noter onaylı torpilde ikinci perde!

Geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Sen'in ortaya çıkardığı Silivri'deki torpil rezaletini belgeleriyle bu köşede okumuştunuz.

Torpil o denli açıktı ki; belgeli ve noter onaylıydı. Okul müdürlerinin belirlenmesi için MEB tarafından yapılan mülakat sınavlarının birer tiyatrodan ibaret olduğu anlaşılıyordu. Sınavlar başlamadan yandaş Eğitim Bir Sen üyesi müdür adaylarının sınavlarda alacakları notlar belirlenmiş ve listesi yapılmıştı.

Sonuçlar açıklanınca hemen torpil listesine bakıldı. Görüldü ki sınavlar başlamadan önce hazırlanan listedeki puanlar ile mülakatlarda alınan puanlar aynı.

Skandal o denli büyüktü ki hemen soruşturmaların açılıp, Cumhuriyet savcılarının harekete geçeceğini düşündük. Ancak ne soruşturma açan vardı ne de herhangi bir açıklama yapan.

Aymazlık, kural tanımazlık, anayasanın rafa kaldırılması ve sistematik bir suç haline dönüşen eylemler silsilesi!

Torpili sistematik hale getirip, sınavlar başlamadan kimlerin hangi puanları alacağını belirleyen kendini bilmezler tiyatrolarına devam ediyorlar.

Türk Eğitim Sen İstanbul 9 No'lu Şube Başkanı Enver Demir, çok önemli yeni belgeler gönderdi. İstanbul Silivri'de yaşanan torpil rezaletinin sadece müdürlerle sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Aynı tiyatro, müdür yardımcılarının belirlenmesi sürecinde de yaşanmıştı.

Sonuçlar ve listeler bir türlü ilan edilemedi. Bunun üzerine yapılan araştırmalarda 74 kişinin mülakata başvurduğu, bunlardan 11'inin sınava girmediği belirlendi. Asıl bomba ise, sınava giren yandaş sendika üyesi 37 kişiden 36'sının geçer not alması! Puanlarının hepsi de 80-100 arasında!

Türk Eğitim Sen'den 2, Eğitim İş'ten ise sadece 1 kişiye 70 üzeri not veriliyor.

Bu açık bir tiyatrodur. Kul hakkının nasıl itina ile yendiğinin en net, en açık, en somut delilidir.

Torpille, adam kayırmayla bu ülkenin vatandaşına kurşun sıkma arasında fark yoktur, açık bir ihanettir.

FETÖ'nün 15 yıldır devleti ele geçirmek için yaptığı yöntemlerin tamamı hâlâ uygulanmakta, vatandaşların hakkı yenmekte, adalet ortadan kaldırılmaktadır.

Bu tabloda eğitimin ilerlemesi, gelecek nesillerin sağlıklı yetiştirilmesi mümkün değildir.

Silivri'deki skandal, büyük resmin küçük bir parçasıdır. Büyük resim ise OHAL ve FETÖ bahane edilerek torpilin her yere girmesi, adaletsizliklerin olağan hale getirilmesidir.

Çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim süreçlerindeki gelişimleri; bu tutarsızlıklar, bu hak yemeler ile nasıl sağlanacak!

Onlarca insanın vebaline girenler, evlerine hangi yüzle ekmek götürecekler!

Skandalı ortaya çıkaran Türk Eğitim-Sen 9 No'lu Şube Başkanı Enver Demir'in sözleri her şeyi özetliyor aslında:

"Bu listeler şunun göstergesidir; 15 yıldır, FETÖ'nün devlet içinde oluşturduğu Paralel Devlet Yapılanmasına benzer işleri şimdi sendika adı altında başka paralel yapılar gerçekleştiriyor.

Yönetici adayı belirlemelerinde adrese teslim iş yapılıyor. İl mülakat komisyonunun yaptığı bu işe 'yönetici mülakatı' değil 'Adamımı seçme tiyatrosu' demek gerekir.

Ötekileştiren, ayrıştıran, dışlayan zihniyete yazıklar olsun."