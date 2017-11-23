NTV Spor yayın hayatına veda edecek

2008 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren NTV Spor’un kapatılması için girişimlere başlandığı iddia edildi.

Doğuş, NTV Spor ile ilgili kararını verdi. Şirket Yönetimi, 2008 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren NTV Spor’un kapatılması için girişimlere başladı.



Basket Dergisi'nin haberine göre; NTV Spor’un bir süredir Eurosport’a satılacağı gündemdeydi. Ancak yapılan görüşmelerin ardından Eurosport, NTV Spor’un frekansını almaya karar verdi.



NTV Spor’un yıl sonuna kadar kapanıp, NTV Haber Merkezi bünyesinde spor servisi olarak yayınlarına devam etmesi bekleniyor.