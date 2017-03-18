Nükleer eğitimde Ukrayna ile iş birliği yakın

AÜ Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Meriç, "Nükleer santrallerle ilgili eğitim için yurt dışında pratik şart." dedi.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Niyazi Meriç, nükleer enerjiyle ilgili ülkedeki uzman akademisyen sayısının az olduğunu belirterek, "Nükleer santrallerle ilgili eğitim için yurt dışında pratik şart, akademik camianın bu konuda yetişmesi gerekiyor. Enstitü olarak hem riskleri hem de güvenliği iyi bilen bir ülke konumundaki Ukrayna ile iş birliği yapmakta fayda gördük, onlar da kabul etti." dedi.

Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk etapta 4 nükleer reaktör kurulacağını ve bunların her bir ünitesinde en az 4 bin kişi olmak üzere 16 bin uzmana ihtiyaç olacağını söyledi.

Nükleer enerji konusunda uzman yetiştirilmesi için ülkelerle iş birliğine gitmenin önemini vurgulayan Meriç, "Biz sadece teorisini verebiliriz. Reaktörümüz olmadığı için pratik yapma imkanımız yok, bu sebepten deneyimli, nükleer reaktörleri olan hatta Çernobil gibi bir nükleer kaza geçirmiş ülkelerle iş birliği yapabilmek bu noktada önemli. Bu çerçevede, nükleerde hem riskleri hem de güvenliği iyi bilen bir ülke olarak Ukrayna ile iş birliği yapmakta fayda gördük, onlar da kabul etti. Çalıştay düzenleyerek işe başladık, bu sayede hocalarımız bir birini daha iyi tanıyabilir. Amacımız hep birlikte bir eğitim programı geliştirip ortaklaşa uygulayabilmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilere nükleer santralde staj imkanı

Meriç, Ukrayna'nın eğitim birimlerinde uygulamalı nükleer reaktör alanlarının bulunduğunu belirterek, "Öğrencilerin teorilerini buradan aldıktan sonra Ukrayna'da deneysel ve laboratuvar dersleri görmeleri, hatta nükleer reaktörlerde staj yapmaları mümkün olacak." diye konuştu.

Ukrayna'ya nükleer eğitimde pratik kazanma adına Türkiye'den ilk etapta 20 öğrenci göndermeyi planladıklarını ifade eden Meriç, "Bu konuda fikir cimnastiği, bir beyin fırtınası yapıyoruz diyebiliriz. Bir kaç ülke nezdinde bu çabamız sürüyor. Talep arttıkça kontenjanlar da artacak. Üniversitelerimizin hem öğretim üyesi hem de laboratuvar açısından yeteri kadar alt yapısı yok. Dolayısıyla çalıştaylarla yurt dışında akademik camianın ve öğrencilerin pratik yapabilmesinin alt yapısını oluşturmayı hedefliyoruz. Kiev Politeknik ve Odessa Devlet Politeknik Üniversiteleri başta olmak üzere bir çok kurumla görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Yılda yaklaşık 163 milyar kilovatsaatlik elektrik tüketen ve bunun yarıdan fazlasını nükleer güç santrallerinden karşılayan Ukrayna'da, halen aktif 15 nükleer reaktör bulunuyor.

Bu arada, halen Akkuyu'yu yapacak Rasotam ile yapılan anlaşma çerçevesinde, 307 Türk öğrenci Rusya'da nükleer mühendislik eğitimi alıyor.

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali için ilk anlaşma 2010 yılında imzalandı. Akkuyu'da yapılacak santral 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak. Santralin 2023 yılında devreye girmesi hedefleniyor.

