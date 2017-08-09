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Nuray Mert, Cumhuriyet'ten kovuldu!

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Nuray Mert, Cumhuriyet'ten kovuldu!
Cumhuriyet Gazetesi, yayın politikasına aykırı yazılar yazdığı gerekçesiyle Nuray Mert’in yazılarına son verdi.

Nuray Mert’e kararı Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç iletti. 

Diken'in haberine göre gerekçe olarak, Mert’in son dönemdeki yazılarının Cumhuriyet’in yayın ilkeleriyle ters düşmesini gösteren Erinç, kararın, ‘Silivri’de tutuklu bulunan Cumhuriyet yöneticilerinin bilgisi dahilinde alındığını’ vurguladı.

Mert 2015’in nisan ayından bu yana haftada iki gün Cumhuriyet’te köşe yazısı yazıyordu.

Daha önce evrim karşıtı bir yazı kaleme alınca hedef haline gelen Mert, son olarak müftülere nikah yetkisine ilişkin yazılarıyla dikkat çekmişti.

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