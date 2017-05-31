Yeni Akit gazetesi yazarlarından Nurettin Veren kalp krizi geçirdi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Veren'in "bypass" olacağı ifade edildi.

Veren, geçtiğimiz günlerde kendisine ikram edilen bir kahve nedeniyle "zehirlendiğini" söylemişti. "Sayın Cumhurbaşkanımızın kim ya da kimler tarafından zehirlendiğimin ortaya çıkarılması için talimat verdiğini öğrendim. Bu beni çok mutlu etti" ifadesini kullanmıştı.