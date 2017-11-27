Nuriye Gülmen'le ilgili flaş gelişme!

264 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın yargılandığı davada savcı, Gülmen'in tahliyesini istedi.

Savcı, tahliye istemine gerekçe olarak, Gülmen'in kaçma şüphesinin olmaması ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmamasını gösterdi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen iki eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 264 gündür açlık grevi yapıyor. Özakça 20 Ekim'de tahliye edilmişti.