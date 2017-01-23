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Nusaybin'de iki grup çatıştı! 2 ölü 5 yaralı

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Nusaybin'de iki grup çatıştı! 2 ölü 5 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. Devlet hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'si kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nusaybin ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi’nde iki grup arasında, iddiaya göre kız kaçırma nedeniyle tartışma çıktı.

Saat 16.15 sıralarında meydana gelen tartışma Kalaşnikof, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya dönüştü. Olayda 4’ü ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEDAVİ GÖREN 2 KİŞİ KURTARILAMADI

Mardin’in Nusaybin ilçe merkezinde iki grup arasında başlayan ve silahlı çatışmaya dönüşen kavgada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan 4 kişiden 2’si kurtarılamadı.

Nusaybin Devlet Hastanesi’nde kaldırılan 3 kişinin tedavisi sürdürülüyor.

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