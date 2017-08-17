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Nusaybin'de Suriye'ye açılan tünel bulundu

Nusaybin'de Suriye'ye açılan tünel bulundu 1
Terör örgütü PKK mensuplarınca Suriye'den Mardin'in Nusaybin ilçesine, kadro, silah ve mühimmat aktarımlarında kullanmak üzere kazımı devam eden yaklaşık 40 metre uzunluğunda tünel bulundu.
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Yeni Çağ Gazetesi
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