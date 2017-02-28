Nusaybin'de tünelde çatışma

Nusaybin'de yürütülen operasyonda bir evin bodrum katında tüneller tespit eden güvenlik görevlileri, 3 PKK'lıyı çıkan çatışmada öldürdü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nda, 3 örgüt üyesi öldürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım, Koruköy, Kuyular, Doğanlı, Ömerli ilçesinin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu ilçesinin de Yardere ve Ahmetli mahallelerinde PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nun başlatıldığı hatırlatıldı.

Operasyonun titizlikle yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Nusaybin ilçesinin Doğanlı Mahallesi'nde, bir evin bodrumundan diğer evlere tüneller olduğu tespit edilmiştir. Çıkan çatışmada 3 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan aramalarda, 2 kalaşnikof silah, M16 silah parçası, bol miktarda patlayıcı ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi."