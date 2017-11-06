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Nusaybin’den acı haber: 1 Polis şehit

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Nusaybin’den acı haber: 1 Polis şehit
Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde bir polis aracının takla atması sonucu meydana gelen kazada 23 yaşındaki özel harekat polisi Abdulvahap Tanış hayatını kaybetti.

Kaza, Mardin-Nusaybin karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi.

ARAÇ TAKLA ATTI

Göreve gittiği belirtilen Özel harekat polisi Abdulvahap Tanış, yönetimindeki 10 DP 401 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü bilinmeyen bir nedenle yitirdi. Savrulan araç takla attı.

Kazada polis memuru Tanış ağır yaralandı. Yaralı polis memuru Tanış'a ilk müdahale kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis görevlileri tarafından yapıldı.

HASTANEDE ŞEHİT DÜŞTÜ

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Tanış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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