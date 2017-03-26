Nutuk, siyasi propaganda aracıymış!

Ulu Önder Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk isimli eser, Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde bulunan okullarda siyasi propaganda aracı olduğu gerekçesiyle dağıtımı yasaklandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan okullarda dağıtılan Atatürk’ün büyük eseri 'Nutuk' "propaganda aracı" olarak tanımlandı, dağıtımı yasaklandı.

BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre; CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı tarafından okullarda 'Nutuk' dağıtmak için Nilüfer Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yapılan başvuruya yanıt verildi. Yanıtta, "siyasi propaganda aracı" olduğu savunulan 'Nutuk' kitabının dağıtılmasının yasak olduğu belirtildi.

DAĞITIMI YASAK!

Daha önce 'Hayır' çalışmalarının yasaklanma nedeni olarak da gösterilen Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın 109 nolu kararı, söz konusu yanıtta da hatırlatıldı. Kaymakam Mustafa Kılıç imzasıyla verilen yanıtta, şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi partilerin herhangi bir hediye ve eşantiyon dağıtmalarının, dağıttırmalarının veya bunları üçüncü kişiler ya da kurum ve kuruluşlar aracı kılınmak suretiyle dağıtılmasının yasak olduğuna, söz konusu eserin 16/04/2017 tarihinden sonra Müdürlüğümüzün Destek Hizmetleri Bölümüne teslimi durumunda dağıtımının ilgili birim eliyle yapılacağı hususunu bilgilerinize rica ederim."

CUMHURİYET'İN DEĞERLERİNE UZAKLAŞILDI

Konuya ilişkin BirGün'e değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Ali Şeker, eğitimde Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşıldığını vurguladı. Şeker, “Bir yandan hukuk devletinden, laiklikten ve Cumhuriyet’in bütün değerlerinden uzaklaşırken, bulundukları makamı korumak isteyenler, bu değerlere saldırarak ve uzak durarak iktidara yaranmayı amaçlıyor. Kurucu değerlerin siyasal propaganda malzemesi olarak değerlendirilmesi, Cumhuriyet’in kurucu değerlerine ne kadar yabancılaşıldığının ispatı aslında. Onun için Cumhuriyet'e ve değerlerine sahip çıkmak için halka büyük görev düşüyor” diye konuştu.