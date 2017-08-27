Bugünkü YENİÇAĞ »

"Nutuk ve Türk bayrağı, İzgü'nün başköşesinden eksik olmazdı"

»
"Nutuk ve Türk bayrağı, İzgü'nün başköşesinden eksik olmazdı"
Ünlü yazar Muzaffer İzgü, dün akşam 84 yaşında hayatını kaybetmişti. Yazar dostlarından Bekir Yurdagül, İzgü'nün son günlerini anlattı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Servisi’ne 1 Ağustos'ta başvuran Muzaffer İzgü, kan değerlerindeki düşüklük nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Yapılan tetkiklerde İzgü’nün karaciğerinde kitle tespit edildiği açıklanmıştı. İzgü hastanede yaptığı açıklamada "İyi değilim, çok yorgunum. Karaciğerimde kitle var, araştırıyorlar. Güzel haber vermeyi ben de isterim ama veremiyorum. Tüm çocukları gözlerinden öpüyorum" demişti.

Tedavisine bir süredir evde devam edilen Muzaffer İzgü için ölümü seçtiği belirtilen haberler yapılmış, yazarın bu haberlere üzüldüğünü belirten ailesi ve dostları, duruma tepki göstermişti. Çocuk ve gençler için 154 kitap ve 200'den fazla radyo oyunu yazan "Ben çocuklara düş kurdurmayı seviyorum" diyen İzgü dün saat 20.15 sıralarında, çocukları ve torunlarıyla vakit geçirdiği evinde hayatını kaybetti.

TÜRK BAYRAĞI, NUTUK...

Yazar Bekir Yurdakul, Muzaffer İzgü'nün 61 yıllık eşi Günsel İzgü'yü 2016 yılında kaybetmesinin kendisine ağır geldiğini söyledi. İzgü'nün ömrü boyunca çocuklar için çalıştığını ve son anlarını dahi çalışma odasında geçirdiğini söyleyen Yurdakul, şunları anlattı:

"Muzaffer İzgü kendi yazdığı ve okumaktan keyif aldığı yazarların kitaplarının rafları süslediği çalışma odasında bir ömür geçirdi. Burada çocuklar ve gençler için kitaplar yazdı. Yazarken de 2016 yılında hayatını kaybeden eşi Günsel İzgü hep yanındaydı. Torunlarının ve çocuklarının en sevdiği oyuncakları hep bu odadaydı. Odanın duvarından Türk bayrağı, kitaplığının başköşesinde ise Atatürkün eseri Nutuk hiç eksik olmadı. İzgü, öyküleriyle, radyo oyunlarıyla çocuklara hayal kurmayı öğretti, ilham verdi. Son ana kadar hep çocukları düşündü. Hayatı boyunca aldığı bütün ödülleri de odasının başköşesine koydu. Hep gözünün önünde tuttu. İzgü, son anlarını çocuklar için kitap yazdığı odada, kitaplarının arasında, çocukları, torunları ve dostlarıyla geçirdi"

Muzaffer İzgü’nin oğlu Ahmet Şahin İzgü de babasının kitaplarını yazdığı çalışma odasında vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyledi.

KİTAPLARININ ARASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

İzgü, son günlerini edebiyat ödüllerinin, gazete küpürlerinin, fotoğraflarının ve aralarında kendi eserlerinin de olduğu yüzlerce kitabın bulunduğu odasında geçirdi.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

İzgü için yarın saat 11.00'da Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezinde saygı buluşması gerçekleştirilecek. Öğle namazından sonra Alsancak Hocazade Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından da İzgü’nün cenazesi, Karşıyaka Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

İlgili Haberler
Usta yazar Muzaffer İzgü hayatını kaybetti
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
"Nutuk ve Türk bayrağı, İzgü'nün başköşesinden eksik olmazdı""Nutuk ve Türk bayrağı, İzgü'nün başköşesinden eksik olmazdı"Çocuk kitaplarının içinden uyuşturucu çıktıÇocuk kitaplarının içinden uyuşturucu çıktıAtatürk büstüne saldıran şahıs tutuklandıAtatürk büstüne saldıran şahıs tutuklandıAntalya'da orman yangınıAntalya'da orman yangınıİçişleri Bakanlığı'ndan kritik uyarı!İçişleri Bakanlığı'ndan kritik uyarı!Bilim fuarında 'Arapça manav' projesi!Bilim fuarında 'Arapça manav' projesi!Telafer IŞİD'den geri alındıTelafer IŞİD'den geri alındıKHK ile ihraç edilen hemşire intihar ettiKHK ile ihraç edilen hemşire intihar ettiMedya Arkası (27.08.2017)Medya Arkası (27.08.2017)Yük gemisi ortadan ikiye ayrıldıYük gemisi ortadan ikiye ayrıldı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti