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O afişe Oğan'dan sert tepki

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O afişe Oğan'dan sert tepki
AKP'nin, Alparslan Türkeş'i 'Evet' kampanyasına malzeme etmesine tepki göstermeyen Balgat yönetimine MHP Genel Başkan adayı Oğan'dan çok sert tepki geldi. Oğan "Bir kere olsun Parti yönetiminden bu rezilliğe müdahale etmesini bekliyoruz..." dedi.

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan, AKP Üsküdar İlçe Başkanlığı'nın Başbuğ Alparslan Türkeş'in fotoğrafını kullanarak yayınladığı "Başkanlık Sistemini Savunuyoruz" başlıklı afiş için sert bir tavır koydu.

Oğan, twitter ve facebook hesapları üzerinden yaptığı açıklamalarda, şunları kaydetti:

"Hareketimizin Kurucusu, Ülkücü Hareketin Kurucusu, lideri Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyi sıradan bir parti eski genel başktanı olarak gösteren, onu AKP’nin amblemi 'ampul' ile aynı kareye sokan, onun aziz hatırası üzerinden yapılan başkanlık propagandasını kınıyorum. Bir kere olsun parti yönetiminden yerinde bir tavırla bu rezilliğe müdahale etmesini bekliyoruz" dedi.

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