O araba yapılacak!

Bir Bakanımız "Bizden mucit çıkmaz" demişti ama yanılmıştı... Böyle bir sistemi kim icat edebilirdi Allah aşkına?

Ne yaparsanız yapın kenara çekilip başkalarını yuhalayabiliyorsunuz!.. Veya ne yapmazsanız yapmayın sanki başkası yapmamış gibi onları halka şikayet edebiliyorsunuz!.. Bu sistemin dünyada benzeri var mı?

'Evet' kampanyası için asılan afişlerden birisini görünce insanın içinden "Keşke memleketimizi şimdiye kadar Hititler değil de bu afişi astıran arkadaşlar yönetseydi" diyesi geliyor... Afiş aynen şöyle: "Sıkıyönetim uygulaması son buluyor / Evet"... Bu afişi görünce nasıl iç geçirmez ki insan?

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İktidar partisine mensup milletvekili televizyonda haykırıyor... Hem yerli, hem millî, hem de 'teknolocik' biçimde: "Biz bu milletin çocuklarıyız yaaa... Bizim koşmamız lâzım kardeşim... Biz bunlarla vakit kaybedemeyiz yaaa... Makyajı dökülmüş Merkel Mercedes yapıyor... Arabasında koltuk ısıtmayı geçmiş, koltuk soğutma yapmış... Karşıdan araba gelirken gittiği arabanın farları kısaya geçiyor kardeşim... Biz daha bi araba yapamadık yaaaa...."

Konuşma teknolojik eziklik içeren modda devam ederken, insan suçluyu merak ediyor tabii... Merakımız uzun sürmüyor çünkü vekilimiz ifşa ediyor sorumluyu... El hareketleri eşliğinde fırça atar gibi bağırıyor: "Kılıçdaroğlu!.. Daha bir araba yapamadık yaaa... Utanmıyor muyuz yaaa, sıkılmıyor muyuz?"

Milletvekili hangi partinin milletvekili olduğunu ve o partinin Türkiye'yi kaç yıldır tek başına yönettiğini unutmuş gibi devam ediyor... Konuşmayı dinleyince Japonlar yeni bir robot yapmışlar gibi hissediyorsunuz... Aynen devam: "Münih'te, Bayern'de Köln'de yaşayan Hans 3 bin Euro maaş alıyor da İstanbul'da, Zeytinburnu'nda, Esenler'de yaşayan, Beşiktaş'ın bodrumlarında yaşayan Şişli'nin arka mahallelerinde yaşayan Hasan 1.500 liralık 2.000 liralık iş buldu mu göbek atıyor... Bunu dert etmeyecek miyiz kardeşim? Bunu dert etmezsen gidersin Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine televizyon seyredersin... Bakarsın Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Tayyip Erdoğan milletiyle çıkmış aslanlar gibi mücadele ediyor Kılıçdaroğlu... Yazıklar olsun beee... Şu CHP'ye bak beeee..."

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Bayern'i Almanya'da bir şehir zanneden bu kafa gerçekten önemli bir icat!.. Zaten Merkel'den sonra tanıdığı tek Alman olan Karl-Hainz Rummenigge de Almanya Cumhurbaşkanı!..

Eyyy Kılıçdaroğlu bütün kabahat sende!.. Genel Merkez'in altına bir atölye kurup, sonra da tulumları çekip, ısıtmalı, soğutmalı, farları otomatik kısaya geçmeli, ilâve olarak bir de beyinlere oksijen üfürmeli bir otomobil yapmadığın için!.. Bu millet sana bunun için mi yetki verdi? Utanmıyor musun, dert etmiyor musun?

"Yeni Türkiye, yeni Türkiye" dedin durdun!.. 15 senedir yönetiyorsun, bu mu yeni Türkiye? Hans 3.000 Euro alsın, Hasan 1.500'e göbek atsın öyle mi? Allah'ından bul!.. Utanmasan ekmeği karneye bağlayacaksın yine!..

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Bugün Cuma... Dua edelim de Allah aklımıza mukayyet olsun...

Her türlü yetkiye sahip olduğu hâlde prangalardan şikâyet edeni mi ararsın? "Başkanlık sistemi değil, esasında parlamenter sistem ülkeyi böler" diyen Başbakan mı ararsın? Futbol ligine Bankasya diye sponsorluk vermiş Futbol Federasyonu'na Başkan seçilen sonra da Diyarbakırspor'un adının Amed'e çevrilmesini tescil edip şimdi siyasî kampanya yürüten Başkan mı ararsın? Bilumum terör örgütleriyle aynı yatağa girip ortak gelecek inşa etmeye çalışan, şimdi ise sanki bunlarda hiç parmak izi yokmuş gibi muhaliflerini 'terörist' olmakla suçlayan hokkabaz siyasetçi mi ararsın?

İnanılır gibi değil ama gerçek... Her türlü yetki ve sorumluluk sizde olacak, dertlenmeye gelince en çok siz dertleneceksiniz, en çok siz şikâyet edeceksiniz!..

Vatandaş olarak ne diyelim, bütün bunların sorumlusu olarak İttihat Terakki hükûmetini BİMER'e mi şikâyet edelim?

Bu sistem dünyada sadece bize özgü bir sistem!.. Gelmiş geçmiş en büyük ve en beleş yönetme tekniği!.. Şimdi Kılıçdaroğlu derdine yansın!.. Organize sanayide de olur, hem karada, hem havada, hem denizde giden uçak yapmadan gözümüze gözükmesin!.. Haaa, farlar da otomatik olarak kısaya geçsin!..

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Bugün Ülkü Ocakları ve Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 8. Yıldönümü... Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum... Mekânı cennet olsun...