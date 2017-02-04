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O belediyeye kayyum atandı!

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O belediyeye kayyum atandı!
İçişleri Bakanlığınca, KHK kapsamında Bismil Belediye Başkan Vekilliğine Kaymakam Gülenç getirildi.

İçişleri Bakanlığınca Bismil Belediye Başkan Vekili olarak Kaymakam Turgay Gülenç görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, yürütülen terör soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan DBP'li Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu'nun yerine Belediye Başkan Vekilliğine İlçe Kaymakamı Gülenç getirildi.

Eminoğlu'nu yakalama çalışması sürüyor.

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