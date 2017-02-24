O belgeler hukuken geçerli sayılacak

E-Devlet kapısı üzerinden alınan nüfus kayıt örnekleri ve yerleşim yeri belgeleri, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahip olacak.

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin, 151. Maddesine eklenen fıkra ile artık kişiler, kendilerine ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örnekleri ile kendilerine ve velayeti altında bulunan ergin olmayan çocuklarına ait yerleşim yeri belgelerini güvenlik kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Sorgulamanın sonucunu, fiziki veya elektronik ortamda ilgini merciine verebilecek. E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler nüfus idarelerinden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değerlere sahip olacak.