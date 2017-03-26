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O Büyükelçi Dışişleri'ne çağırıldı

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O Büyükelçi Dışişleri'ne çağırıldı
Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'ı çağırarak, terör örgütü yandaşlarının Bern'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan miting düzenlemesinden duyduğu rahatsızlığı iletti.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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