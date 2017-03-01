O fotoğraftaki isim bakın kim çıktı

Londra'da çekildiği ve FETÖ firarisi Adil Öksüz olduğu öne sürülen fotoğraftaki kişi Gaziantepli Abdullah çelik çıktı.

Milliyet'in haberine göre İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Portabello Antika Pazarı'nda gizlice bir Türk vatandaşının çektiği 15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı ismi firari sanık Adil Öksüz'e benzetilen şahsın fotoğrafı Gündeme bomba gibi düştü. Fotoğrafın yayınlanması üzerine istihbarat birimleri harekete geçti.

İSTİHBARAT BİRİMLERİ GÖZÜNÜ LONDRA'YA ÇEVİRDİ



Fotoğraftaki şahsın fotoğrafın çekildiği anda kaçtığı ve şahsın Adil Öksüz olabileceği değerlendirmeleri üzerine istihbarat birimleri çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan incelemeler sonucu fotoğraftaki kişinin Adil Öksüz olmadığı ortaya çıktı.



Londra'da yaşayan Türk gazeteci Mustafa Köker, fotoğraftaki o isme ulaştı. O kişi 15 yıldır Londra'da yaşayan Gaziantepli Abdullah Çelik çıktı. Çelik, o bölgede iş yeri bakığını belirterek fotoğrafının çekildiğinden haberi olmadığını söyledi. Fotoğrafını televizyonda görünce şaşkına döndüğünü anlatan Çelik, dava açacağını dile getirdi..