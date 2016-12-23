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O futbolcular hakkında iddianame kabul edildi

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O futbolcular hakkında iddianame kabul edildi
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi,FETÖ'nün "futbol yapılanmasına" yönelik soruşturmada, eski futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütünün "futbol yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, eski futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 14 Şubat'ta yapılmasına hükmetti

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