O gence iyi haber

Adana'da,YGS'ye geç kalınca binaya alınmayan ve bu nedenle gözyaşlarına boğulan üniversite adayına, sanatçı Haluk Levent aracılığıyla bir iş adamı tarafından destek sözü verildi.

Ailesine yük olmamak ve eğitim masraflarını karşılamak için bir kafede çalışan Mehmet Kara'nın (19), dün sınava geç kalması nedeniyle gözyaşı dökmesinin haber olması üzerine durumdan etkilenen sanatçı Haluk Levent, Kara'ya ulaştı.

Kara'yı teselli eden Haluk Levent, bir iş adamının bu yılki eğitim masrafını karşılayacağını kendisine bildirdi.

'HALUK LEVENT BANA ULAŞTI'

Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cebesoy İlkokulu ile ortaokulunun birbirine çok yakın olduğunu anlatarak, okulları karıştırınca zaman kaybettiğini ve sınava geç kaldığını anlattı. Sınava giremeyince çok üzüldüğünü dile getiren Kara, "Çıkan haberleri gören Haluk Levent bana ulaştı ve çok yardımcı oldu. Bu seneki eğitim masraflarını bir iş adamının karşılayacağını söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kara, sivil havacılık kabin hizmetleri bölümünü okumayı istediğini ancak sınava giremediği için bir sene kaybetmemek adına bu alanda mesleki eğitim kurslarına gitmeyi planladığını bildirerek, "İsminin açıklanmasını istemeyen iş adamı, eğitim masraflarım için para gönderecek." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?



Adana'da dün düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) geç kalınca binaya alınmayan Mehmet Kara gözyaşlarına boğulmuştu.



ÖSYM'nin ilk kez uyguladığı kural gereği sınav için kapılar 09.45'te kapanmış, pek çok öğrenci sınavı kaçırmıştı. Adana'da Cebesoy Ortaoklu'unda sınava girmek için gelen Mehmet Kara, kapı kapatıldıktan çok kısa bir süre sonra gelince sınava giremedi. Kaya, görüştüğü görevlilerin sınava alınmayacağını belirtmesi üzerine uzun süre gözyaşı döktü.

'ABİ KURBAN OLAYIM İŞTEN GELİYORUM GEÇ KALDIM'

Gece bir iş yerinde çalıştığı için sınava geç kaldığını aktaran Kara, "Abi kurbanın olayım, evden gelsem yetişirdim, işten geliyorum geç kaldım. Bir senem gitti kolay bir şey değil. Ben ne yapacağım şimdi. Abi Allah rızası için alın sınava işten mi atacaklar." demiş, bir süre sonra okuldan ayrıldı.