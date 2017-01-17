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O hatası çok konuşuldu!

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O hatası çok konuşuldu!
ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, Twitter'da kızı Ivanka Trump yerine İngiltere'de yaşayan Ivanka Majic'e mesaj attı.

BBC'de yer alan habere göre, ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, kızı Ivanka Trump'a atfen tweet atarken kullanıcı adını yanlış yazarak İngiltere'nin Brighton kentinde yaşayan Ivanka Majic'e mesaj attı.

Trump'ın 20 milyon takipçisi hatanın farkına vararak konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmaya başladı.

BBC'ye konuşan Ivanka Majic, sabah erken saatlerde basın yayın kuruluşlarından gelen çağrılar üzerine uyandıklarını ve eşinin telefonuna bir haber ajansının attığı mesajla durumun farkına vardıklarını söyledi.

Geçmişte İşçi Partisi için çalışan Majic, daha önce de Twitter'da Ivanka Trump ile karıştırıldığını belirtti.

Trump'ın kızının Twitter kullanıcı ismi @IvankaTrump iken Ivanka Majic'in kullanıcı adı @Ivanka.

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