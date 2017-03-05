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O ilçede deprem tatili

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O ilçede deprem tatili
Adıyaman Samsat'da ilk ve orta dereceli okullar pazartesi ve salı günleri tatil edildi. Eğitimler çarşamba günü çadır okullarda yapılacak.

Adıyaman Samsat’ta ilk ve orta dereceli okullar için pazartesi ve salı günü tatil ilan edildi. Eğitimin, çarşamba günü çadırlarda yapılacağı ifade edildi.

Perşembe günü 5.5 şiddetinde depremin meydana geldiği Adıyaman Samsat’ta 7 Mart Salı gününe kadar ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunana İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, ilçede 2 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğünü ifade etti. Öte yandan ilçe merkezindeki 6 okulunda deprem yüzünden hasar meydana geldiğini söyleyen Kızılkaya, çarşamba gününden itibaren öğrencilerin çadırlarda eğitim göreceğini, 15 gün sonra ise Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından oluşturulacak konteyner kentte eğitimlerini devam ettireceklerini kaydetti.

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